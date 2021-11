Fremskudt skadestue er succes

Natten til lørdag har en stor næsten selvlysende gul lastbil holdt parkeret på Rådhuspladsen i København. Lastvognstoget er en såkaldt fremskudt behandlingsplads - en skadestue om man vil - som skal lette presset i de travle julefrokost-weekender.

Behandlingspladsen er stillet op for at lette presset på akutområdet, og det er første gang, at konceptet afprøves i København:

- Der har været en del aktivitet. Men da det er første gang, har ikke noget at måle op imod, fortæller Anders Heimdal, lægefaglig chef i vagtcentralen ved Region Hovedstadens Akutberedskab.

- Men det har fået frigjort nogle ambulancer, som vi så kunne indsætte på anden vis, og det er jo godt, tilføjer han.

- Borgerne har være tilfredse, siger han yderligere.

Natten til lørdag er 35 borgere blevet behandlet ved den mobile behandlingsplads. Syv borgere har fået syet flænger, og to er sendt videre med ambulance til en akutmodtagelse.

Det oplyses endvidere, at 15 ambulancer er frigjort til patienter med større behov for behandling og transport.

Den mobile behandlingsplads er åben igen i aften fra kl. 22 og frem til kl. 05. Samme åbningstider er gældende for de næste to weekender.

- Efterfølgende vil vi så evaluere og se, hvordan det er gået. Er der andre events, hvor den kan også indsættes, siger Anders Heimdal.