Fremstilles nu: Her er sigtelsen

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): To mænd på 36 år er sigtet for at have dræbt Mia Skadhauge Stevn i forening og efter fælles forståelse.

Det er ifølge sigtelsen sket på ukendt vis og på ukendt sted i Nordjylland i tidsrummet 6. februar klokken 6.09 til 9. februar klokken 11.20.

Altså i tidsrummet fra, at Mia Skadhauge Stevn blev set sætte sig ind i en mørk personbil på Vesterbro i Aalborg, til at de to mænd blev anholdt i går. Den 22-årige kvinde er endnu ikke fundet.

Begge mænd nægter sig skyldige i sigtelsen.

Dommeren valgte på begæring fra forsvarerne at nedlægge navneforbud for de sigtede trods protester fra pressen, ligesom dørene også blev lukket med henvisning til sagens indledende stadie og de mange spor, som skal undersøges.

De to mænd var begge iført sort tøj og havde kort mørkt hår. De oplyste beredvilligt deres fødselsdata og bekræftede, at de blev anholdt henholdsvis klokken 11.20 og 11.21.

I retten sad de begge op ad væggen i venstre side af den store nævningesal med godt en meter mellem sig. Hvorvidt, de udtaler sig i retten, er uvist på grund af de lukkede døre.

Politiet oplyste allerede i går, at de var sigtet for drab i forbindelse med Mia Skadhauge Stevns mystiske forsvinden.

Den 22-årige kvinde var i byen i Jomfru Ane Gade i Aalborg natten til søndag og forlod festgaden lidt over klokken 6 om morgenen.

Her bevægede hun sig ad Ved Stranden og Borgergade, før hun drejede til venstre mod Vesterbro og standsede ved et busstoppested foran Netto.

Her blev hun set sidste gang, da hun satte sig ind i en mørk personbil klokken 06.09. En bil, som er fanget på overvågning, og som politiet har efterlyst offentligt.

Politiet offentliggjorde tidligt i forløbet dette overvågningsbillede af den mørke personbil, som den 22-årige satte sig ind i. Politifoto

Politiet har fortsat fuld fokus på at finde den 22-årige kvinde.

- Først og fremmest leder vi efter Mia. Vi eftersøger hende intensivt. Hun skal findes. Vi har en række spor at gå efter. Dem forfølger vi. Det indebærer blandt andet en kortlægning af hendes og de anholdtes færden. Hvor de har været hvornår. Det er det, vi arbejder ud fra. Blandt andet, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen.

