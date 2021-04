Fremstillet i retten i håndjern: Sigtes for 14 overfald på fængselsbetjente

En 25-årig mand fra Bangladesh blev helt usædvanligt fremstillet i Københavns dommervagt iført håndjern, mens han blev holdt fast i stolen af politibetjente.

Normalt skal håndjernene fjernes under et retsmøde, men den 25-årig er kendt som så aggressiv, at politiet skønnede, det var nødvendigt at holde ham fikseret.

Han blev da også sigtet for tre overfald på fængselsbetjente begået i Vestre Fængsel, i Politigårdens fængsel og i Storstrøms fængsel, men faktisk har han 14 sigtelser for vold mod fængselsbetjente i perioden fra februar 2019 til februar i år.

Derfor begærede anklageren nu den 25-årige varetægtsfængslet, så alle sagerne kan blive afgjort, og det blev han i 27 dage.

Den 25-årige nægtede sigtelserne og ønskede ikke at udtale sig i grundlovsforhøret.

Kendt som voldsparat

I retten kom det frem, at den 25-årige er kendt som voldsparat og aggressiv. Ved det første forhold blev en fængselsbetjent i Vestre Fængsel umotiveret slået i ansigtet med knyttet hånd, da døren til den 25-åriges celle blev åbnet.

Det samme skete 26. maj sidste år i Politigårdens fængsel, hvor en betjent blev slået i ansigtet ved døren til mandens celle.

4. februar i år var han flyttet til Storstrøm Fængsel, hvor han var 'oppe at køre', så han blev sat i en observationscelle.. En fængselsbetjent stod i et hjørne af cellen, mens hans chef talte med den 25-årige. Han rejste sig pludseligt op og gik målrettet frem mod fængselsbetjenten, som fik et slag i ansigtet.

Den 25-årige er tidligere dømt fire gange ved retterne i Randers, Glostrup, Horsens og Svendborg for vold mod fængselsbetjente og er udvist.