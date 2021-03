Freyjas morder bliver bag tremmer

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Freyja Egilsdottir Mogensens drabsmand skal ikke for en dommer, når hans varetægtsfængsling for parteringsdrabet på sin ekskone i Malling udløber på onsdag. Det oplyser hans forsvarer.

- Vi har accepteret en frivillig forlængelse, siger Mads Krarup og tilføjer, at hans klient har erkendt drabet og er klar over, at han ikke ville blive løsladt.

Den 51-årige eksmand er sigtet for at have kvalt Freyja Egilsdottir Mogensen for derefter at partere hendes lig og gemme delene i deres tidligere fælles hjem i Malling og senere grave dem ned i haven. Det skete sidst i januar.

Freyja Egilsdottir Mogensen, der har to mindreårige børn med den mand, der har erkendt at have dræbte hende, nåede at blive efterlyst som forsvundet, før det stod klart, at hun var slået ihjel.

Advokaten har været inde og besøge sin klient, der sidder i et arresthus, men han ønsker ikke at sige noget om, hvordan hans klient har det.

- Det er en ulykkelig sag på alle måder, siger han.

Der var lagt blomster til minde om Freyja Egilsdottir Mogensen på gerningsstedet. Foto: Ernst van Norde

Mads Krarup oplyser, at hans klient samarbejder med politiet, og de har også haft en enkelt supplerende afhøring siden grundlovsforhøret. Der er desuden afsagt en kendelse om, at der skal foretages mentalundersøgelse, som er standard i drabssager. Også det er han gået med til frivilligt.

Forsvareren forventer ikke, at der vil være yderligere retsmøder, før sagen er færdigefterforsket og efter planen kan køre som en tilståelsessag.

Drabet på Freyja Egilsdottir Mogensen er ikke mandens første drab på en ekskæreste. Første gang var i 1995, hvor han dræbte sin ekskæreste med knivstik. Hun var mor til hans søn. Dengang blev han idømt ti års fængsel.

