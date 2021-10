Frifundet for drab: Her forlader han retten

I mere end halvandet år har en 46-årig svensker siddet varetægtsfængslet, anklaget for drabet på Eddie Karl-Johan Christensen på en landejendom nord for Frederikshavn.

Men mandag blev han frikendt for drab, og tirsdag omkring klokken 14 kunne han forlade Retten i Hjørring som en fri mand, efter han slap med ti måneders fængsel for usømmelig omgang med lig og ulovlig våbenbesiddelse.

Han havde allerede pakket sine ting i arresten og blev kørt væk i en civil politibil med sin hustru og sin niårige søn, der landede i Danmark fra England i morges.

Efter mere end halvandet års varetægt kunne den 46-årige endelig tage sin søn i hånden ude i friheden. Foto: René Schütze

Forinden fik Ekstra Bladet dog lov til bagfra at tage billeder af den lille familie, der nu skal finde tilbage til hinanden igen. På grund af corona har den 46-årige kun haft mulighed for at se sønnen en enkelt gang.

Han var dog stadig for rundt på gulvet til, at han kunne overskue at sige noget i dag.

Hans forsvarer, Jens Christian Christensen, mener, at dommen i dag var den rigtige. Han havde bedt om ni måneders fængsel.

- Din klient har hjulpet 'Kaptajnen' (kaldenavnet for den dømte Johan Reistad, red.) med at smide Eddies lig på bålet og skaffe hans lig af vejen. Kan du forstå, hvis Eddies familie tænker, at det er utrolig billigt sluppet med ti måneders fængsel blandt andet for det?

- Det kan jeg sagtens forstå. Men det, man skal huske på, er, at det var ikke min klient, der skød og dræbte Eddie. Det var Kaptajnen. Det er et faktum, og det har retten også sagt.

- Men selvfølgelig kan jeg forstå det. Det har været en forfærdelig oplevelse for den mor. Jeg har så ondt af hende i den grad. Men retspraksis er, som den er, og det koster seks måneder (for usømmelig omgang med lig, red.). Det er loven, og det er den, jeg forholder mig til. Men for pokker hvor er det synd for moderen, siger han.

Den 53-årige tiltalte blev idømt 13 års fængsel for drab, usømmelig omgang med lig, hærværk ved at have skudt Eddies hund og for ulovlig overdragelse af en pistol til den 46-årige. Han har anket dommen på stedet.

