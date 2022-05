Frifundet for drab igen

Bengt John Reistad var alene om at dræbe Eddie Karl-Johan Christensen på brutal vis på en landejendom nord for Frederikshavn.

Det er netop blevet afgjort i Vestre Landsret, der har kendt den 54-årige svenske mand skyldig i drab, mens hans 47-årige svenske medtiltalte ligesom i byretten blev frikendt. Det skriver nordjyske.dk.

Samme resultat nåede Retten i Hjørring frem til, da sagen kørte i byretten.

Begge er kendt skyldig i usømmelig omgang med lig, fordi Eddie Karl-Johan Christensen efter skuddene blev brændt på et bålsted, hvorefter resterne blev lagt i to tønder.

Det var to tønder som disse, som rester af det 39-årige offer blev fundet i. Foto: Marcel Sigurd Mortensen

Den 47-årige mands forsvarer Jens Christian Christensen fortæller til Ekstra Bladet, at hans klient var 'særdeles emotionelt berørt' over frifindelsen for drab.

- Jeg sagde til ham, at du skal ringe til (hustruen, red.). Og da han hørte hendes stemme, så græd han så meget, at jeg måtte overtage røret og fortælle, at han var blevet frikendt, fortæller advokaten.

Selvom han er en erfaren forsvarer, så kalder han det alligevel en særlig sag.

- Fra dag et, hvor jeg har mødt den mand, har jeg været overbevist om, at det kunne han ikke have gjort. Og det er dejligt nu at have fået bekræftet, at både byretten og landsretten er enig, siger Jens Christian Christensen.

Hans klient har været på fri fod siden frifindelsen i byretten, og i den mellemliggende tid har der været mange telefonsamtaler, mens forsvarer gik i sin have i Sæby, og den 47-årige gik i sin have i England, hvor han nu bor med sin hustru og søn.

Eddie Karl-Johan Christensen blev dræbt med fire skud og erfterfølgende lagt på en bålplads ud for den campingvogn på landejendommen, hvor han boede. Foto: René Schütze

I ventetiden har ankesagen sat et stort præg på den 47-årige mands liv. Han kunne risikere en dom på 13 års fængsel, og den verserende sag gjorde blandt andet, at den svenske statsborger ikke kunne få lov til at arbejde i England.

- Nu kan han vende tilbage til England og søge arbejde og få sit liv op at stå, siger forsvareren, der skal i gang med at søge erstatning på sin klients vegne.

Torsdag er der strafudmåling, og herefter har den 47-årige en billet hjem til familien. I byretten blev Bengt Johan Reistad idømt 13 års fængsel, mens den 47-årige fik ti måneders fængsel for usømmelig omgang med lig.

Bengt John Reistad er kendt skyldig i drab. Strafudmålingen venter torsdag. Privatfoto

54-årige Bengt Johan Reistad var kompromisløs, da han afgav forklaring i ankesagen.

- Han lyver hurtigere end en hest kan rende, lød det fra den svenske mand i sagen om drabet på den 39-årige skagbo Eddie Karl-Johan Christensen, der forsvandt 9. maj 2020. Senere stod det klart, at Eddie var blevet dræbt.

Den 47-årige, der nu endegyldigt frikendt for drab, forklarede til gengæld med tøvende og med bævende stemme, hvordan han oplevede de dramatiske minutter den maj-aften, Eddie brutalt mistede livet.

- Jeg står og taler med Eddie, som var meget oprørt. Vi står foran hans campingvogn med front mod hinanden. Vi står tæt, fordi jeg forsøger at berolige ham. Så ser jeg pludselig, at hans øjne bliver store, og der bliver skudt med det samme, sagde han lavmælt og bekræftede på anklagerens spørgsmål, at det var hans medtiltalte, Bengt Johan Reistad, der affyrede revolveren skråt bagfra.

Han forklarede, at han senere - under pres fra Reistad – var med til at brænde liget af Eddie Karl-Johan Christensen og bagefter rydde op ved bålstedet.

Drabssagen, der rummer mange mystiske detaljer, har ikke afdækket et klart motiv til drabet.

Efter frifindelsen i byretten satte den nu 47-årige og hans hustru ord på, hvordan det havde været, at de pludselig blev involveret i en drabssag.

Sagen var foruden drabets brutale omstændigheder speciel, fordi Eddie Karl-Johan Christensen tidligere har været tæt på at dø og blive brændt af.