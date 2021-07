Frifundet for drab på 16-årig ekskæreste

For knap ni år siden skyllede 16-årige Maria Fuglø Christiansens lig op på en dæmning tæt på hendes bopæl i den lille bygd Hvannasund på Færøerne.

Først blev hendes død henlagt som selvmord, fordi politiet mente, at hun havde druknet sig selv på grund af kærestesorger.

Men da den unge piges dengang 17-årige ekskæreste blev anholdt for knivoverfald på fire personer i bygden i 2013 og senere idømt otte års fængsel for det, fik det politiet til at kigge en ekstra gang på Maria Fuglø Christiansens død.

Liget blev gravet op, men der blev ikke fundet skader på liget, og det endte med, at politiet lukkede sagen igen. Indtil Rigsadvokaten i København bad færøsk politi om at genoptage sagen, fordi familien klagede.

Det møntede sig ud i en retssag mod ekskæresten, der startede ved retten i Thorshavn i juni i år og har kørt over 14 retsdage med omkring 60 vidner.

Og onsdag faldt der så dom i sagen.

- Min klient er blevet frifundet, oplyser mandens advokat Karina Skou og tilføjer om sin i dag 26-årige klient:

- Han er selvfølgelig meget lettet.

Han har erkendt, at han mødtes med hende den novembernat, hvor hun døde, og også er den sidst kendte, der har set hende. Men han nægter, at han har skubbet hende i vandet eller har været ansvarlig for hendes død.

Blandt vidnerne i sagen var blandt andet nogle, der forklarede, at den nu frifundne havde fortalt dem, at han var skyld i ekskærestens død.

Ifølge Karina Skou lagde retten i frifindelsen blandt andet vægt på, at der ikke blev fundet skader efter vold på liget, da det blev gravet op i 2013, ligesom de ikke lagde vægt på vidnernes forklaring om, hvad han havde fortalt.

Dommen kan dog stadig ankes, men advokaten siger, at hun håber, at sagen slutter her.

Den 26-årige har ikke siddet varetægtsfængslet i forbindelse med drabet, men har alligevel været bag tremmer, fordi han afsonede sin dom for knivoverfald i et fængsel i Danmark.

Tv2 har beskrevet sagen i forbindelse med det første retsmøde. De skriver, at anklageren, politidirektør Michael Boolsen, i sin forelæggelse blandt andet sagde, at efterforskningen havde haft glæde af, at det i dag er nemmere at rekonstruere sms-korrespondancer, end det var i 2012.

Ekskæresten havde slettet sine sms'er, og den afdødes telefon havde ligget adskillige timer i vandet i en jakkelomme. I de senere år er det lykkedes teknikere at genskabe en række sms'er fra den ødelagte telefon.

Men Retten i Thorshavn mente altså ikke, at politiets bevismateriale var tilstrækkeligt til at dømme ekskæresten for drab.