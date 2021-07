Frifundet for gammelt drab: Seriekriminel får erstatning

Herman Himle, som onsdag blev frifundet for drab og drabsforsøg i Finland, er blevet tilkendt 3000 euro (ca. 22307 kr., red.) i erstatning.

– Det er et plaster på såret, men han synes ikke, det er tilstrækkeligt for at have været under mistanke i fire år, siger den 52-årige danskers forsvarsadvokat Henrik Hasseris Olesen.

Herman Himle var tiltalt for at have myrdet den 20-årige tysker Klaus Schelkle og forsøgt at tage livet af dennes to år ældre kæreste Bettina Taxis, da de lå i deres soveposer på passagerfærgen Viking Sally 28. juni 1987.

Klaus Schelkle og Bettina Taxis, før de påmønstrede Viking Sally i 1987. Politifoto

Byretten i Turku afviste dog fuldstændig anklagemyndighedens påstande og frifandt pure danskeren, der i sit hjemland trækker et langt spor af kriminalitet bag sig. Som Ekstra Bladet har afsløret, har han siddet i fængsel i mere end to tredjedele af sit liv for røverier, tyverier, ulovlig våbenbesiddelse, trusler og forsøg på grov vold.

Drev gæk med politiet

Efter Herman Himles eget udsagn var han selv skyld i de alvorlige anklager. Han legede med politiet, har han fortalt til Ekstra Bladet.

Derfor vurderer hans danske forsvarer sin klients chancer for at kunne få et mere klækkeligt erstatningsbeløb for vanskelige.

– Han har drevet et spil med politiet og har et vist medansvar for, at sagen udviklede sig, som den gjorde. Så ligger det ikke på den flade hånd at få en stor erstatning.

Ifølge danskerens finske forsvarer Martina Kronström er beløbet den takst, der i Finland bliver udmålt som erstatning som uretmæssig retsforfølgelse.

Anklagemyndigheden kan fortsat anke frifindelsen til en højere retsinstans.

– Vi har en velargumenteret tro på, at den ikke ankes, bemærker Henrik Hasseris Olesen, som har kendt Herman Himle i mange år.

Gode bekendte

Før denne sag repræsenterede forsvareren senest den seriekriminelle klient i en sag, hvor han havde stjålet en plæneklipper fra en politimand.

Henrik Hasseris Olesen er gennem årene kommet meget tæt på Herman Himle.

– Vi er gode bekendte.

Det bekræfter Herman Himle overfor Ekstra Bladet.

Han slår en skraldende latter op, da han bliver mindet om tyveriet af græsslåmaskinen. Han hævder ikke at have vidst, at han stjal fra en politibetjent, men blev taget med tyvekosterne og derfor stillede den tilbage og blev dømt alligevel.

– Og det godt være, han siger, han ikke har fået den tilbage, og så har fået erstatning for en ny. Du skal da ikke fortælle mig, at de har rent mel i posen alle sammen.