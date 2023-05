Frihedsberøvet i 150 dage: - De splittede min forretning i atomer

Claus Lützhøft sad i en fængselscelle i fem måneder, inden han blev løsladt og sidenhen frikendt i alle anklager. Nu vil han stævne politiet, der nægter at give ham erstatning

Claus Lützhøft sad i en fængselscelle i fem måneder, inden han blev løsladt og sidenhen frikendt for alle anklager. Nu har han stævnet politiet, der nægter at give ham erstatning

Som et lyn fra en klar himmel blev bilforhandler Claus Lützhøft pludselig anholdt, da politiet stormede hans forretning i maj 2020.

Det blev starten på en fem måneder lang varetægtsfængsling.

- De har ødelagt hele mit liv, og det var endda uden grund. Jeg forstår det stadig ikke. Det har været skrækkeligt at være anklaget for sådan en forbrydelse, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg har arbejdet 24/7, siden jeg var en ung dreng, og jeg havde aldrig troet, at det skulle ende på den her måde. De splittede min forretning i atomer.

Efter adskillige måneder blev han til sidst frifundet, men fængslingen sidder stadig i ham.

- Jeg havde det forfærdeligt, og jeg vågnede om natten. Jeg var meget deprimeret. Når jeg ser en politibil i dag, tænker jeg, at de kommer for at anholde mig igen, siger Claus Lützhøft.

Af 25 ansatte, der tidligere var ansat hos Claus Lützhøft, er der i dag kun tre tilbage, og de kæmper en daglig kamp for at holde liv i bilforhandleren. Foto: Ernst Van Norde

Stjal 15 biler

Det bizarre forløb startede i foråret 2020, da Claus Lützhøft havde indbrud i sin forretning, Bilhuset Claus Lützhøft i Grindsted.

Under tyveriet blev der stjålet 15 personbiler af mærket Renault.

Efterfølgende gennemgik Claus Lützhøft forretningens videoovervågning, hvor man kunne se adskillige personer stjæle de mange biler, hvorefter de forlod stedet i to lastbiler.

- Jeg anmeldte selvfølgelig røveriet, men da politiet mødte op, kunne jeg mærke, at der var noget galt. De var meget ubehagelige og marcherede ind i butikken, siger han.

- Udgangspunktet er jo, at de skal hjælpe mig med at opklare røveriet, men det hele var underligt.

Pludselig valgte politiet at skride til anholdelse under en større aktion, hvor 64-årige Claus Lützhøft blev anholdt i forretningen.

Politiet mente, at han stod i ledtog med røverne med henblik på at sikre sig en forsikringssum. En anklage, som Claus har afvist gennem hele forløbet.

Beskyldningen betød dog, at han blev varetægtsfængslet i fem måneder, mens efterforskningen foregik.

En ulykke kommer sjældent alene, og mens Claus sad varetægtsfængslet, blev forretningen erklæret konkurs. Det betød, at Claus Lützhøft var nødt til at afskedige de fleste af de 25 medarbejdere, der arbejdede hos ham.

I dag er der tre tilbage, som kæmper for at holde liv i forretningen.

Ifølge Claus Lützhøft har han mistet omkring 40 millioner kroner på sin varetægtsfængsling. Foto: Ernst van Norde

Nægtet erstatning

Før anholdelsen var Claus indehaver af en succesfuld bilforhandler, men i dag er den fortsat lukningstruet.

Derfor har han søgt om erstatning for den uberettigede indespærring, der har sat sig dybe spor i ham. Men Claus og advokaten Niels Lyhne mødes af radiotavshed fra politiet.

- Vi har jo anlagt et erstatningskrav mod politiet, fordi vi mener, at efterforskningen har været fejlagtig og mangelfuld, siger forsvarsadvokat Niels Lyhne til Ekstra Bladet.

- Der er intet incitament. Han ville jo opnå en mindre fortjeneste på forsikringssummen, end hvis han solgte bilerne.

- Det er et problem, at de overhovedet har krævet ham varetægtsfængslet, og undervejs har de jo fulgt et forkert spor, tilføjer han.

På vegne af Claus har Niels Lyhne nu krævet erstatning for den uberettigede varetægtsfængsling, blandt andet på grund af tabt arbejdsfortjeneste.

Men da politiet ikke har svaret på adskillige henvendelser, har de set sig nødsaget til at stævne politiet, som de nu afventer svar på.

Claus Lützhøft er ikke den eneste dansker, der er blevet varetægtsfængslet, frifundet og siden nægtet erstatning.

