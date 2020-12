Frikendt efter 20 års fængsel

Efter 20 års fængsel er en mand i Sydkorea nu fuldstændig frikendt for mord og voldtægt af 13-årig

I 20 år har sydkoreaneren Yoon Seong-yeo været fængslet for at have myrdet og voldtaget en 13-årig pige i 1988, men torsdag er han blevet fuldstændig frikendt.

Det skriver CNN.

Pigen var en af i alt ti mord i området Hwaseong fra 1986 til 1991.

Men kun i det konkrete tilfælde lykkedes det myndighederne at finde en skyldig - nemlig Yoon Seong-yeo.

Nu har det vist sig, at myndighederne har begået flere fejl i efterforskningen. Blandt andet blev der brugt tortur i afhøringen af manden, som nu er i 50'erne, hvilket førte frem til hans tilståelse. Blandt andet har Yoon Seong-yeo fortalt, at han blev holdt i håndjern tre dage i streg, hvor han ikke fik lov at sove eller spise.

Frifindelsen kommer efter politiet i september havde fundet nye DNA-beviser, der knyttede mordene til seriemorderen Lee Chun-jae, der har været fængslet siden 1994 for voldtægt og mord på sin søster.

I november kunne The Korea Harald fortæller, at manden, der stod bag mordene, Lee Chun-jae, har undskyldt over for den uskyldig dømte.

Det forventes ifølge CNN, at Yoon Seong-yeo kan se frem til en kompensation på mere end én million dollars for justitsmordet, som nu ser ud til at være opklaret mere end 30 år efter.