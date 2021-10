Frikendt for drab: Vil hjem til kone og barn

Det var ikke overraskende en tilfreds forsvarer, der mandag hørte kendelsen i Retten i Hjørring om, at hans 46-årig klient er frifundet for drabet på 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen, der blev skudt og brændt på et bålsted.

Hans 53-årige medtiltalte er kendt skyldig i drabet og har allerede meddelt, at han vil anke.

- Det er jo en forfærdelig sag. En ung mand afgår ved døden på en helt forfærdelig måde. Men systemet må også afgøre, hvem der kan stilles til ansvar for den helt forfærdelige sag, og det mener jeg, at retten har gjort på en helt korrekt måde efter alle de juraregler, der gælder, siger Jens Christian Christensen, forsvarer for den 46-årige.

Eddie Christensen havde forladt ejendommen nord for Frederikshavn og havde sagt til sin mor, at han var bange. Men han vendte tilbage, og det blev fatalt. Foto: René Schütze

Han mener, at det var udslagsgivende, at hans klient ikke har noget motiv til drab.

- Jeg mener, det har betydning. Det skal give mening. Og det gav ingen mening at min klient skulle være drabsmand, siger han.

Berørt på den gode måde

Hans klient slipper ikke for straf, fordi han, ligesom den 53-årige, blev dømt for usømmelig omgang med lig og desuden for besiddelse af en pistol efter våbenlovens bestemmelser. I dag bliver den endelig dom afsagt.

Herefter forventer advokaten, at hans klient bliver løsladt.

– Og så vil han tage tilbage til sin kone og sit barn i England, siger han.

Den 46-årige har nægter sig skyldig i drab, men erkendt usømmelig omgang med lig. Nu er han frikendt for det første og kendt skyldig i det andet. Privatfoto

Han oplevede sin klient som meget berørt ’på den rigtig gode måde’ efter skyldkendelsen.

– Han har været varetægtsfængslet i nu halvandet år. Han har ikke set sit barn i halvandet år. Han har mødt sin kone i forbindelse med retssagen (hvor hun afgav vidneforklaring, red). Han er meget berørt af det, men meget lykkelig.

Frikendt for drab: Vil hjem til kone og barn Se det fulde interview med den frikendtes forsvarer her.

Fuld forståelse

At det ikke var samme forløsning for Eddie Karl-Johan Christensens mor var tydeligt, da hun efterfølgende gik hen til den 46-åriges forsvarer og sagde: ’Jeg synes, at det er meget uretfærdigt’.

Under sin vidneforklaring henvendte hun sig ellers meget målrettet mod den 53-årige, som hun kaldte 'morderen’.

Hun ønskede ikke at tale med Ekstra Bladet efterfølgende, men Jens Christian Christensen siger, at han har fuld forståelse for hendes reaktion.

– Jeg har så meget medfølelse med den kvinde. Faktisk har jeg mange gange siddet og kigget på hende i forbindelse med sagen, og det er så synd for hende Jeg har fuld forståelse for, at hun siger det, hun siger. Hun har mistet sin dreng, siger han.