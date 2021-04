Frikendt for Paludan-trusler ved irakisk domstol

Selvom at han er frikendt i Irak, og dansk politi har fået ophævet den internationale efterlysning, risikerer han fortsat at blive anholdt.

Ekstra Bladet har gennem det seneste års tid fulgt sagen, hvor en 20-årig mand med dobbelt statsborgerskab har siddet fast i Irak.

Den unge mand var tidligere del af LTF-bandens inderkeds, og i Danmark er han tiltalt for trusler rettet imod Rasmus Paludan.

Konkret er han tiltalt for trusler, der udspandt sig 16. april 2019, hvor Paludans besøg på Blaagaards Plads medførte voldsomme optøjer. Her mener politiet, at den 20-årige anbragte en håndgranat på pladsen og skrev 'DØD OVER PALUDAN' ved siden af.

En sigtelse, han nægter, fortæller mandens advokat, Erbil Kaya.

Rejste efter løsladelse

I første omgang blev han anholdt og varetægtsfængslet, men kort efter løsladt igen, da retten ikke vurderede, der var begrundelse for yderligere varetægtsfængsling. Løsladelsen blev kæret til landsretten, der omstødte løsladelsen og atter krævede manden varetægtsfængslet.

I mellemtiden var han dog rejst ud af landet, hvorfor de danske myndigheder udsendte en international arrestordre. Det medførte at manden blev anholdt i Irak 2. oktober 2019 og fængslet. Her befinder han sig nu, hvor han er løsladt imod kaution.

Han havde opholdt sig i tre måneder i Irak, før han blev anholdt, og overfor Ekstra Bladet har han tidligere oplyst, hvordan han under fængslingen blev udsat for tortur.

Advokat: LTF-profil mener det seriøst

Fordi manden både er dansk og irakisk statsborger, har Irak ikke villet udlevere manden til Danmark. I stedet har man valgt selv at selv at retsforfølge han for de danske forhold. For nyligt blev han frikendt ved den irakiske domstol.

Efterlysning ophævet

I den forbindelse fik han udleveret sine pas, fortæller Erbil Kaya.

- Og den internationale efterlysning er ophævet. Men den er ikke slået igennem nede i Irak. Det kan tage flere måneder eller længere, vurderer Erbil Kaya.

I den tid risikerer han at at blive anholdt, hvis han forsøger at rejse ud, tilføjer han.

Han har derfor bedt det danske udenrigsministerium om at gå ind i sagen i håb om at få den fremskyndet.

- Men her får vi at vide, at det er et irakisk anliggende, fortæller advokaten.

- Han er jo tiltalt herhjemme, og sagen skal berammes, når han kommer til Danmark. Så det er også i Danmarks interesse, at han kommer hertil, siger Erbil Kaya.

- Vi har været i kontakt med hans irakiske advokat, der fortæller, at min klients tilbagevenden til Danmark kan have lange udsigter, medmindre de danske myndigheder træder i karakter og presser på, siger Erbil Kaya.

I forbindelse med artiklen har Ekstra Bladet kontakt Udenrigsministeriet, der via mail oplyser:

'Udenrigsministeriets Borgerservice er bekendt med sagen. Vi har tavshedspligt i personsager og kan ikke give yderligere oplysninger.'