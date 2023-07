Frontalt sammenstød: Ældre mand i kritisk tilstand

Mandag aften har der været en alvorlig færdselsulykke på Rute 55 mellem Pandrup og Saltum i Nordjylland

Det oplyser vagtchef hos Nordjyllands Politi, Rene Kortegaard, til Ekstra Bladet.

- Umiddelbart er det et frontalt sammenstød mellem to biler, der støder sammen i det, den ene bil pludselig kører over i den anden vognbane.

Kritisk tilstand

Føreren af bilen, der skiftede vognbane, er en ældre mand. Han er bragt til sygehuset i kritisk tilstand, oplyser vagtchefen.

De tre andre involveret er ligeledes kørt til sygehuset. De er imidlertid ikke kommet alvorligt til skade.

Politi og redningsmandskab er ikke længere til stede ved ulykken, og vejen er åbnet igen.

En lægehelikopter var også derude, men blev ikke brugt.

De pårørende er underrettet.

Politiet fik anmeldelsen 18.52.