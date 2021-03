Frontalt sammenstød: Mand død

To biler er kørt frontalt sammen på Trekroner Allé i Trekroner ved Roskilde

På Trekroner Allé i Trekroner ved Roskilde er to biler kørt frontalt sammen, og en mand er afgået ved døden. Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

Der er tale om en mand i start 70'erne, der trak over i den modsatte vejbane, hvor han ramte en bil, hvori der sad en kvinde og et barn.

Der er mistanke om, at han fik et ildebefindende kort inden ulykken. Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi René Søe Pedersen til Ekstra Bladet.

Kvinden og barnet er ved sammenstødet kommet lettere til skade og er kørt til sygehuset.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Ulykken fandt sted på Trekroner Allé i Roskilde. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der var en lægehelikopter, to ambulancer, tre brandbiler og en del politi på stedet.

Vejen har været spærret på Trekroner Allé mellem Trekronerparken og Marbjergvej, men vejen er nu igen farbar.

De pårørende er underrettet.