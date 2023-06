Frontalt sammenstød: Motorvej helt spærret

Torsdag sen formiddag er to biler stødt frontalt sammen på Hillerødmotorvejens forlængelse, nord for Brødeskovvej.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Som følge af uheldet er motorvejen spærret i begge retninger.

Der er ingen tidshorisont på, hvornår oprydningsarbejdet er afsluttet, lyder det.

Kan være farligt

Politiet advarer ydermere om, at man skal lade være med at lave u-vendinger, hvis man ankommer til uheldsstedet.

'Flere bilisterne vælger desværre at lave ulovlige u-vendinger for at slippe for køen. Lad være! Det kan være særdeles farligt,' skriver de.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Nordsjællands Politi.

Opdateres ...