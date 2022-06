Frygt for ny bandekonflikt

Politiet frygter, at en ny konflikt mellem tre bandegrupperinger er under opsejling, og sætter nu ind med at oprette visitationszoner.

Det oplyser Østjyllands Politi.

- Østjyllands Politi har den seneste tid har set flere indikationer på, at en tidligere konflikt mellem grupperinger fra henholdsvis Rosenhøj, Trillegården og Brabrand er ved at blusse op igen. Der har inden for de seneste uger været flere voldelige hændelser relateret til grupperingerne, og i ét tilfælde har der været anvendt skydevåben, hvor der blev skudt mod et køretøj og en beboelsesejendom i Trillegården, skriver de i en pressemeddelelse.

Chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen siger:

- Der er vores vurdering, at det ulmer i det aarhusianske bandemiljø, og at der generelt er en meget anspændt stemning. Vi har på det seneste set eksempler på, at store grupper forsamler sig i nogle bestemte områder, hvor politiet også har fundet skydevåben samt flere stik- og slagvåben.

Han siger, at politiet frygter, at den ulmende konflikt kan udvikle sig yderligere i løbet af sommeren, hvor vejret er godt, og mange mennesker er udendørs.

Gælder allerede i aften

Derfor opretter politiet nu visitationszoner i de tre områder, som grupperingerne har tilknytning til.

Formålet er at få våbnene væk fra gaden og sikre trygheden for alle de øvrige beboere.

Visitationszonerne træder i kraft allerede i aften, sankthansaften, klokken 18 og vil gælde i foreløbigt fire uger.

I en visitationszone kan politiet stikprøvevis foretage kropsvisitationer og undersøge tøj og andre genstande, blandt andet biler, med henblik på at kontrollere, om nogen besidder eller bærer våben.



Ud over visitationszonerne vil Østjyllands Politi også være ekstra synlige med patruljer i områderne.