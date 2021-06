Frygtede Bandidos: Mand kendt skyldig for våbenlager

Retten i Holbæk (EKSTRA BLADET): En 47-årig mand og en 33-årig kvinde, der var tiltalt for at opbevare et større antal våben i deres hjem i Mullerup, er torsdag morgen kendt skyldige ved Retten i Holbæk.

Det har et enigt nævningeting bestemt.

Politiet fandt våbenlageret, efter at manden og kvinden blev ofre for et håndgranat-attentat rettet mod hjemmet i oktober sidste år. To mænd, hvoraf en er fuldgyldig Bandidos-rocker, er i den forbindelse tiltalt for drabsforsøg.

Da politi og ambulancer ankom til stedet, opdagede politiet våbnene, heriblandt en halv- og en hel-automatisk riffel, og derfor blev ofrene for håndgranat-angrebet anholdt.

Konflikt med Bandidos

Kvinden slap uden skrammer under angrebet, mens den 47-årige mand måtte på hospitalet og blive behandlet for granatsplinter i foden.

Kvinden blev taget med til stationen, hvor hun forklarede politiet om en konflikt, manden havde med Bandidos, og hun erkendte kendskabet til den hel- og den halvautomatiske riffel. Det vidnede en politimand om under retssagen. Han forklarede, at kvinden havde udtalt, at hun sov med 'den store, tunge' af våbnene om natten af frygt.

Konstrueret forklaring

Den mandlige tiltalte har igennem hele sagen erkendt sig skyldig i besiddelse af alle våbnene og angivet frygt for Bandidos som årsag til, at han havde anskaffet sig dem, men han benægtede, at hans veninde kendte til dem.

Den 33-årige kvinde nægtede under sin forklaring i retten at have erkendt kendskabet til våbnene over for politiet.



Hun fortalte, at de ganske rigtigt var bange for Bandidos, efter at manden var blevet udsat for et økseangreb, som en Bandidos-rocker var blevet dømt for kort forinden, men at hun troede, at de våben, der var i hjemmet, var falske.

Forklaringen om, at kvinden ikke vidste, at våbnene var ægte, fandt retten ifølge dommen 'konstrueret til lejligheden' og 'utroværdig'.

Derfor blev de dømt for at være i besiddelse af de to automatvåben i forening. De resterende våben er kun den 47-årige mand kendt skyldig i at besidde.

Der er strafudmåling senere torsdag.

Ekstra Bladet følger sagen ...

Disse våben blev fundet i hjemmet: - En halv- og fuldautomatisk riffel, MP44 isat et magasin med ammunition og en patron i kammeret - En halvautomatisk riffel, US Karabin - En salonriffel, Anschütz, Match 64 - To magasiner med ammunition - En patron sikret fra fliseområde - 87 skarpe patroner af forskellig mærke og kaliber. - 32 skarpe patroner mærke L.R. Hallow Point, kaliber 22

Ekstra Bladet har fulgt retssagen - læs her:

Skjulte vilde våben: Frygtede rockerhævn