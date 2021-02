Frygtede livløs mand lå i sneen

Politikolleger fik lidt at grine af

Da en politipatrulje kom kørende gennem en park i det østlige Holland i denne uge, oplyste billygterne en tilsyneladende livløs person liggende i sneen i det fjerne.

Var det et offer for en forbrydelse, eller var en person blevet utilpas og var faldet om i den kolde aften? spurgte patruljen sig selv og kørte straks til stedet.

Men da betjentene var tæt på, stod det klart, at der ikke var behov for hverken ambulance eller politi.

Kroppen på sneen var blot et kreativt værk, en liggende snemand forsynet med gulerod som næse, konstaterede patruljen. I det mindste fik deres kolleger et godt grin over episoden, lyder det på Facebook fra politiet i Amsterdam Oost .