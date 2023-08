Frygtelig sag: Tysk mand mistænkt for at holde sin kone fanget i 12 år

Det lykkedes ifølge et fransk medie kvinden at stjæle en telefon, så hun kunne slippe fri fra de mange års tortur

Mandag morgen sluttede 12 års rædsler for en tysk kvinde, der siden 2011 har været indespærret og tortureret af sin mand.

Kvinden blev fundet nøgen, skaldet og låst inde i en lejlighed i byen Forbach, der ligger i Frankrig.

Det skriver flere franske medier - herunder den franske tv-station BFM TV, der også skriver, at hendes mand ligeledes kommer fra Tyskland.

På stedet har politiet fundet et torturstativ, skriver medierne.

Brækkede knogler

Natten til mandag lykkedes det ifølge mediet kvinden at stjæle en telefon og kontakte det tyske politi i Wiesbaden. Efterfølgende blev fransk politi kontaktet, og de rykkede ud til adressen, hvor parret bor.

Manden blev anholdt på stedet og er nu i politiets varetægt. Politiet mistænker ham for voldtægt, kidnapning og tortur af hustruen, skriver France Bleu Lorraine.

Annonce:

Kvinden, der er to år yngre, har, siden hun blev fundet, modtaget behandling. Ifølge flere medier er hun svært underernæret, ligesom man har fundet tegn på gamle, ubehandlede brud på flere knogler i hendes krop.

Rykkede ud i 2019

Det er ikke første gang, at politiet besøger parret på adressen.

I 2019 slog bekymrede naboer alarm, men her afviste parret, at der fandt noget ulovligt sted.

Da politiet så i dag slog til endnu en gang, bekræftede kvinden, at hun har været indespærret i hjemmet siden 2011.

Hjemmet har været fuldkommen aflukket med gitter for vinduerne. En anordning, som man først troede var sat op for at holde parrets ni katte indendøre.