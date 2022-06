Frygteligt drama: Det sprøjtede ud med blod

- Gerningsmanden gik fuldstændig amok og svingede rundt med kniven mod de to ofre. Han så helt ligeglad ud.

Sådan fortæller en rystet beboer om det voldsomme knivoverfald, som hun var førstehåndsvidne til. Det fandt sted nær Sydvest bodega onsdag aften.

Kvinden så de to knivofre ankomme i bil til bodegaen et par timer tidligere på aftenen, hvor hun beskriver mændene, som smilende og i højt humør.

Cirka to timer senere hørte hun råb fra gaden, og da hun kiggede ud, så hun igen de to mænd, men denne gang i tumult med en tredje person, som åbenlyst stod med en stor kniv.

- De to ofre virkede ikke særligt truende. De havde måske også en lille kniv, men jeg er ikke sikker. Det lignede i hvert fald ikke, at de forsøgte at gå til angreb på manden, men mere en form for selvforsvar, siger kvinden.

Københavns Politi har i dag efterlyst den mistænkte bag knivstikkeriet med navn og billede.

Forsøgte at undvige

Begge mænd forsøgte, efter kvindens forklaring at undvige gerningsmandens angreb flere gange, men det lykkes alligevel gerningsmanden at stikke dem begge voldsomt.

- Da han havde stukket begge mænd, lå den ene helt bevidstløst på fortorvet, mens den anden nytteløst forsøgte at flygte. Men han var blevet stukket så mange gange i benet, at han havde meget svært ved at gå. Det sprøjtede ud med blod fra hans ben og hans hvide håndværkerbukser havde store røde plamager.

Hun fortæller, at manden med de mange knivstik i benene kun nåede et par meter væk, før han faldt om.

Gerningsmanden lod ham ligge, men knælede ned ved den bevidstløse mand.

- Jeg tror, at det gik op for ham, hvor alvorlig situationen var, og så gik han ellers bare stille og roligt ned mod hjørnet af gaden, og begyndte først at løbe, da han kom til hjørnet.

Beboere i området havde lagt en blomst og sat et lys på gerningsstedet. Foto: Linda Johansen.

En anden beboer, en ung kvinde, fortæller, hvordan hun fra sin lejlighed hørte råb udefra og nede på gaden så tre mænd. Hun opfattede det som, at de sloges. Hun stod et øjeblik og kiggede og var først i tvivl om alvoren i det.

- De løb ind og ud mellem bilerne, og det så lidt mærkeligt ud, som om det var drenge, der sloges, men det var voksne mænd, siger hun.

Hun vendte tilbage til sin stue, hvor fjernsynet kørte, og da hun kort efter kiggede ud igen, så hun til den ene side en, der lå på fortovet og fik førstehjælp. Der var blod på hans ben.

- Da jeg kiggede til den anden side, lå en anden mand stille på fortorvet og så helt grå ud i huden.

Flere borgere ydede førstehjælp til politi og ambulance kom frem.

Sydvest Bodega, hvor de tre mænd havde et forudgående skænderi kort før knivoverfaldet, var i dag afspærret af politiet. Foto: Linda Johansen.

Værtshuset Sydvest Bodega var torsdag stadig afspærret af politiet. Inde bag ruderne kunne man se halvfyldte ølflasker og askebægre stå på bordene og på bardisken. Stedet bar præg af at være blevet lukket i hast, så politiet kunne foretage tekniske undersøgelser af stedet.

Politiheste var del af en tryghedsskabende indsats i kvarteret efter det voldsomme drama - i mens ledte andre politifolk fortsat efter spor i blandt andet gadens afløb. Foto: Linda Johansen.

Ude på gaden var der også stadig undersøgelser. Kriminalteknikere lå på langs på asfalten og havde deres arme- og dernæst nogle lange metalstænger nede i afløb i rendestenen, hvor de ledte efter noget.

Foto: Linda Johansen.

Den mistænkte gerningsmand Phillip Denié Dahl Petersen, også kaldet DD, er nu efterlyst og på flugt fra politiet - læs denne hæsblæsende beretning om at være på flugt.