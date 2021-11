Frygter bandeballade: Bil brændt ned foran MC-klubhus

En parkeret bil er brændt ned foran Devil's Choices klubhus i Holstebro, hvor et vidne så to mænd på en knallert knuse en rude og kyle en molovtovcocktail ind i køretøjets kabine

Et personkøretøj parkeret få meter fra MC-klubben Devil's Choices klubhus i Holstebro blev sent lørdag brændt af, og Midt- og Vestjyllands Politi undersøger nu, om det kan hænge sammen med en rivalisering i det lokale bandemiljø.

Det fortæller Jens Claumarch, vagtchef i Midt- og Vestjyllands Politi, som understreger, at den ramte bil tilhører en beboer på Lemvigvej, som intet har med Devil's Choice at gøre.

Bilen havde i flere dage været parkeret på stedet. Den er nu i politiets varetægt og vil i den kommende tid blive underlagt en nærmere teknisk undersøgelse.

Et øjenvidne har forklaret politiets efterforskere, at hun klokken 22.37 så to mænd køre forbi gerningsstedet på en sort knallert, knuse en rude i bilen og kaste en molotovcocktail ind i kabinen. De kørte derefter væk i en ukendt retning.

- Vi fandt søndag over middag en udbrændt, sort knallert i det vestlige Holstebro, og vi vil nu undersøge, om den kan have noget med branden på Lemvigvej at gøre. Det fik selvfølgelig vores næser til at vibrere, siger Jens Claumarch, som afslører, at politiets særlige afdeling for efterforskning af organiseret kriminalitet vil overtage den videre efterforskning.

Vagtchef: 'Dårlig stemning'

Politikommissæren fortæller, at medlemmer af Devil's Choice over for politiet har lanceret den teori, at attentatet kan have forbindelse til en rivaliserende gruppe i det lokale bandemiljø.

- De mente, at der kunne være en forbindelse til rockergruppen Satudarah, Noget kan i hvert fald tyde på, at der kan være opstået en dårlig stemning mellem Devil's Choice og en rivaliserende bande, siger Jens Claumarch.

Devil's Choise har traditionelt tætte forbindelser til rockergruppen Hells Angels.

Midt- og Vestjyllands Politi vil gerne i kontakt med flere vidner til begivenhederne og folk, som eventuelt kunne ligge inde med videoovervågning af interesse for den aktuelle sag.