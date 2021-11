Frygter konfrontationer efter skudopgør

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

En parkeringsplads i Vollsmose, der sidste år var gerningssted for et skuddrab på en uskyldig mand, har endnu en gang lagt asfalt til flyvende kugler.

Om aftenen 8. november klokken 21.33 fik politiet en anmeldelse om, at der var afgivet skud ved en parkeringsplads i Egeparken i Vollsmose, og da politiet rykkede ud, fandt de flere 9 mm patronhylstre på stedet, og der blev fundet skudhuller i en container og i en bil.

Et vidne har hørt flere skud. I en bil i Vollsmose, der havde fået for- og sideruder knust, blev der fundet et slagvåben i bilen, ligesom der lå to knive ved siden af bilen.

Det var fjerde episode i det, som politiet kalder et enkeltstående opgør, men mellem personer, som har en tilknytning til forskellige grupperinger i Vollsmose og Korsløkkeparken, og det har nu ført til, at politiet har indført en visitationszone.

'Som følge af den beskrevne sammenhæng af episoder og karakteren heraf, sammenholdt med perioden, disse er forløbet over, frygter Fyns Politi, at det kan komme til yderligere voldelige konfrontationer mellem disse grupperinger under anvendelse af våben', skriver politiet i begrundelsen for visitationszonen.

Før politiet ankom til gerningsstedet, var to biler kørt fra stedet. De blev dog fundet senere på aftenen, og i den ene blev der fundet to økser, en kniv, et bat og en totenschlæger.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra politiet.

Visitationszonen har følgende afgrænsning: Nord for Haveforeningen MartinsmindelHindehøjen, mod øst langs Odense Å og Staupudevej til Nyborgvej, ad Nyborgvej mod vest og videre ad Munkerisvej til Ørbækvej, ad Ørbækvej til Nyborgvej og herfra ad Ejby Møllevej mod nord til Skt. Jørgens Gade, ad Åsumvej mod Øst til Ejbygade og ad Ejbygade mod nord til nord for Haveforeningen Martinsminde/Hindehøjen. Den løber frem til 23. november klokken 16.00.

- Vi vil ikke acceptere, at der skydes ulovligt med skarpe våben – hverken i Vollsmose eller nogen andre steder her i politikredsen. Heldigvis blev ingen ramt i den skudepisode, der fandt sted i går aftes, siger politidirektør Arne Gram i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Men alvoren er ikke til at tage fejl af, og episoden spreder utryghed blandt de mange almindelige, fredelige borgere, der bor og arbejder i Vollsmose. Ved oprettelse af visitationszonen sammen med vores massive tilstedeværelse i området, vil vi genoprette trygheden og roen hurtigst muligt.

Det var 24. juni sidste år, at 31-årige Abdinur Mohamed Ismail blev skudt i Egeparken i Vollsmose. Han blev det komplet uskyldige offer, der tilfældigvis endte i skudlinjen under en skudveksling mellem to stridende grupperinger i området. I den sag er fire personer sigtet for drab eller medvirken til drab.

En visitationszone betyder, at politiet her kan besigtige en persons legeme samt undersøge tøj og andre genstande, herunder køretøjer, med henblik på at kontrollere, om nogen besidder eller bærer våben.

Politiet angiver, at baggrunden for den geografiske udstrækning blandt andet er, at de implicerede personer har tilknytning til grupperinger, 'som er særdeles mobile og hele tiden flytter sig, ligesom de har tilholdssted forskellige steder'.

