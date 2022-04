Frygter mulig terror-rede på omstridt udrejsecenter

Center for Terroranalyse finder det sandsynligt, at udviste kriminelle vil forsøge at danne nye eller styrke eksisterende terrornetværk på Udrejsecenter Kærshovedgård

Personer på Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland kan være særligt modtagelige over for radikalisering og påvirkning af militante islamistiske agendaer.

Det vil radikaliserede udnytte til at danne nye terrornetværk.

Det skriver Center For Terroranalyse (CTA) i deres seneste rapport.

'Der er en koncentration af tidligere terrordømte og andre muligt radikaliserede løsladte, som er udvist i forbindelse med dom, på Udrejsecenter Kærshovedgård. I det kommende år er det sandsynligt, at antallet vil stige yderligere.'

'Det er sandsynligt, at nogle udviste terrordømte og personer med sympati for militant islamisme vil søge at etablere nye netværk eller styrke eksisterende netværk med ligesindede under ophold på Udrejsecenter Kærshovedgård,' skriver CTA.

Rugekasse for islamister

I gennemsnit er godt én person blevet løsladt om måneden, hvor myndighederne har en aktuel bekymring for radikalisering de seneste tre år, og frekvensen vil sandsynligvis forblive omkring dette niveau i det kommende år.

Omkring hver tredje af de muligt radikaliserede indsatte i danske fængsler og arresthuse er blevet udvist i forbindelse med deres dom, men imidlertid kan flere af dem ikke udsendes fra Danmark af forskellige årsager.

Det er disse personer, der i udgangspunktet vil blive indkvarteret på Udrejsecenter Kærshovedgård, hvor der er en stol koncentration af udviste kriminelle.

'Der er aktuelt et væsentligt antal løsladte terrordømte og andre muligt radikaliserede løsladte med opholds- eller meldepligt på Udrejsecenter Kærshovedgård,' skriver CTA i deres analyse.

Venstre: De skal sidde på en ø

Udlændinge- og integrationsordfører fra Venstre, Mads Fuglede, er kritisk over for at lade radikaliserede sidde med en stor gruppe mennesker, der ikke er radikaliseret.

- På Kærshovedgård sidder de sammen med en meget stor gruppe, der ikke har gjort andet forkert, end at de nægter at tage hjem. Vi kan se, at de kriminaliserer den her gruppe.

- Der sidder nogle meget frustreret mennesker, der gerne vil bo i Danmark. Det krav vil Danmark ikke imødegå, og så bliver de sure på Danmark. Så sidder der nogle, som kan fiske i den frustration.

- Det er decideret uklogt at lade radikaliserede sidde med en gruppe, der ikke er radikaliseret. Derfor siger, vi de skal sidde på en ø, siger Mads Fuglede til Ekstra Bladet.

Tusindvis af lovovertrædelser

Beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård nær Ikast, der enten er på tålt ophold eller er udvist ved dom, har i over 11.000 tilfælde fået en straf for mindre overtrædelser - hovedsageligt overtrædelser af melde- og opholdspligt.

Desuden har gruppen en stor mængde domme for grov kriminalitet som vold og personfarlig kriminalitet. Det viser et folketingssvar fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

- Det er hårrejsende tal. Det viser, at beboerne er bundkriminelle og griner ad de regler, vi har, når de på ingen måde overholder reglerne om melde- og opholdspligt, lød det dengang Mads Fuglede.