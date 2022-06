Frygter sæddonor har givet 15 børn uhelbredelig sygdom

Da den 37-årige sæddonor James MacDougall tog i retten for at få samvær med fire af sine 15 børn, kom det i stedet frem, at han har en uhelbredelig sygdom, som han kan have givet videre til flere af børnene

15 børn.

Så mange har 37-årige James MacDougall fra Storbritannien hjulpet til verden som sæddonor.

I processen undlod han dog at fortælle, at han har kromosom-sygdommen fragilt X-syndrom - en nedarvet og uhelbredelig sygdom, som kan føre til lav IQ og indlærings-vanskeligheder.

Det skriver flere udenlandske medier såsom BBC og Daily Mail.

Afsløret i retten

Mødrene til børnene fik i første omgang kontakt til MacDougall gennem Facebook.

Senere indgik han aftaler med nogle af mødrene om, at han ikke ville have nogen form for kontakt med børnene. Men det har han siden hen fortrudt.

En sag der kom for retten i Derby, da han søgte samvær med fire af hans 15 børn.

Her kom det også frem, at James MacDougall har den nedarvede sygdom fragilt X-syndrom.

Det fik dommeren til at afsløre hans identitet for offentligheden, som skal afholde andre kvinder fra at bruge ham som sæddonor.

- Det er en fordel at nævne ham ved navn, da håbet er, at kvinder vil søge ham frem på internettet og se denne dom, lyder det fra dommer Justice Lieven.

Han fik desuden afslag på samvær med tre af de fire børn og må ikke få sine sager for retten de næste tre år.

Kendt af myndighederne

En 25-årig kvinde er mor til to ud af de 15 børn, som James MacDougall er sæddonor til. De er henholdsvis to og tre år.

Den treårige er non-verbal og har en del udfordringer grundet sygdommen fragilt X-syndrom.

Barnet og MacDougall har haft regelmæssig kontakt, og MacDougall har sågar vundet en sag, hvor han måtte have samvær med barnet.

Da barnet vendte tilbage til sin mor med uforklarlige mærker på kroppen, blev kontakten afbrudt.

MacDougall blev i juni 2020 anholdt for at overfalde kvinden til de to børn.