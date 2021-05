Fuld far hentede fuld søn: Begge anholdt

Både far og søn blev taget for spirituskørsel fredag aften i Kettinge. De blev begge anholdt

Som far - så søn ...

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fik fredag aften travlt med alkometret, da de inden for en kort periode anholdt både søn og far for spritiuskørsel.

Det fremgår af politiets døgnrapport.

Først blev en 53-årig mand set køre og slingre på sin knallert. Ifølge vidner var han ved at vælte flere gange, og det fik borgere i den lille by Kettinge på det sydøstlige Lolland til at slå alarm.

Da politiet ankom, kunne patruljen konstatere, at den 53-årige havde en promille, 'der var væsentlig højere end tilladt'.

Det fik den 53-årige mand til at ringe til sin 74-årige far, der kom trillende i bil for at samle sin berusede søn op.

Alligevel var der noget ved faderen, der fik politiet til at undre sig. De foretog således også en alkoholtest på faderen, og her bonede resultatet voldsomt ud.

Det viste sig, at faderen havde 'en promille, der var meget højere end tilladt'. Derfor blev både far og søn anholdt og sigtet for spirituskørsel, fremgår det af rapporten.