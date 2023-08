Fuld flugtbilist gemte sig i busk

En patrulje fra Østjyllands Politi blev natten til torsdag kaldt ud til et færdselsuheld.

Uheldet var sket på Kirkeholtvej i Krajbjerg ved Hornslet, og den ene af de involverede var stukket af fra stedet.

Det oplyser politikredsen i døgnrapporten.

'Den ene bilist, en 55-årig mand, forklarede til betjentene, at han var kommet kørende ad Kirkeholtvej, da en modkørende bil svingede over i hans bane, hvorefter bilerne stødte sammen,' lyder det i døgnrapporten.

Den anden bilist, en 56-årig mand, var derefter steget ud af bilen og løbet fra uheldsstedet. Men han nåede ikke langt.

Flere sigtelser

Politiet tilkaldte nemlig en hundepatrulje, som efter kort tid fandt den 56-årige mand. Han sad og gemte sig i et buskads cirka 100 meter fra uheldsstedet.

'Den 56-årige, der virkede beruset, viste sig at være frakendt førerretten,' oplyser politiet.

Han blev derfor sigtet for spritkørsel, kørsel i frakendelsestiden og for at have flygtet fra færdselsuheldet.

Ingen af de involverede parter kom til skade i uheldet. Der blev slået alarm til politiet klokken 00.33.