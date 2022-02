Fuld mand lå på bil: Politiet måtte bruge peberspray

Det var noget af et syn, der mødte en patrulje i Nakskov torsdag eftermiddag.

Her var politiet nemlig blevet kaldt ud til et slagsmål på Strandfogedvej i Nakskov klokken 16.37.

Og da patruljen kom frem til stedet, lå en svært beruset mand oven på en personbil, skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Da manden, der er 40 år og fra Nykøbing Falster, så betjentene, gik han slet og ret amok.

'Da han så politiet blev han meget vred og meget stærkt truende. Det var nødvendigt både at bruge stav og peberspray for at pacificere den 40-årige mand,' står der i rapporten.

Han blev i forbindelse med overfaldet på betjentene anholdt og sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen, skriver politiet.