Fuld mand skabte panik på golfbane

Politi, ambulance og brandvæsen var tidligere i dag sendt af sted til Royal Golf Center på Amager i København efter anmeldelser om en mulig drukneulykke i en af golfbanens søer.

Det viste sig dog heldigvis at være et mindre dramatisk scenarium, beredskabet mødte.

En fuld mand, der måske havde forvildet sig ud i en af søerne, havde været årsagen til spektaklet.

- Da vi nåede frem, kunne vi konstatere, at der rigtigt nok var en person til stede derude, men han var ikke død eller kommet til skade. Han var bare påvirket af alkohol og lå derude (på golfbanen, red.), oplyser vagtchef ved Københavns Politi Martin Kajberg.

- Han er ved at få den hjælp, han skal have, tilføjer vagtchefen, der er lettet over, at situationen ikke var mere alvorlig.

- Vi frygtede, at en mand var kommet til skade eller druknet, og det reagerede vi på. Da vi kommer frem, er det bare glædeligt at konstatere, at det ikke er tilfældet, og at ingen er kommet til skade.