Fuld plade: Narkopåvirket mand endte med otte sigtelser

Mandag aften gjorde en 30-årig mand et kortvarigt flugtforsøg i bil, da politiet forsøgte at stoppe ham i Nørre-Alslev.

Sådan noget koster én sigtelse.

Så billigt slap han dog ikke, da politiet fik ham stoppet og set tingene an. Nej, herfra begyndte sigtelserne i den grad at regne ned over manden. Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Lad os tage dem fra en ende af:

Først og fremmest var manden narkopåvirket. Det giver anden sigtelse. Derudover havde han ifølge politiet 2,1 gram amfetamin i lommen, ligesom han i øvrigt ikke havde noget kørekort. Sigtelse tre og fire.

Bilen, han kørte i, viste sig desuden at have stjålne nummerplader. Og så var den hverken forsikret eller registreret. Sigtelse fem, seks og syv.

Sidst, men ikke mindst, sigtes manden for ikke at efterkomme politiets anvisninger, da han forsøgte at stikke af.

Således lød det samlede regnskab på intet mindre end otte sigtelser mod den 30-årige mand.