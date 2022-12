Fulderik kørte vanvidskørsel i hugget bil: 'Godt vi fik kloen i ham'

Han må godt nok have haft travlt.

For han kørte i hvert fald 150 kilometer gennem en 50 kilometerzone.

Og den 23-årige mand, der stod bag vanvidskørslen, er da også blevet anholdt og sigtet for en lang række færdselsforseelser, efter han natten til lørdag forsøgte at flygte fra politiet.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til TV 2 Øst.

Jagten begyndte klokken 00.59 i Ringsted, hvor en patrulje ønskede at tale med den 23-årige, som kørte en Renault.

- Men han ville ikke tale med politiet, og så kørte han fra stedet, siger Henrik Olesen, der er vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Flugtbilisten kørte herefter gennem Ringsted og ad flere småveje syd for byen.

- Han kører blandt andet 150 kilometer i timen gennem en 50 kilometerzone, han kører venstre om i en rundkørsel, hvor en anden bilist må undvige for at ikke at blive ramt, og så kører han over for rødt, siger Henrik Olesen til TV 2 Øst.

Først knap 30 minutter senere lykkedes det politiet at stoppe manden fra Skælskør, der var påvirket af spiritus og formentlig også af narko.

Politiet kunne desuden fastslå, at bilen var stjålet, og der var sat andre nummerplader på.

- Det var godt, vi fik kloen i ham, siger Henrik Olesen.