Fundet død i telt: Kan have ligget der i over et år

Søndag blev en person fundet død i et telt i den norske by Bergen. Politiet oplyser, at vedkommende kan have ligger der i over et år

Søndag eftermiddag gjorde nogle vandrere et gruopvækkende fund i et skovområde tæt på Sandsli i Bergen i Norge.

Her fandt de en død person i et telt, hvorefter de slog alarm, skriver NRK.

Politiet ankom til stedet, hvor kriminalteknikere gik i gang med at foretage undersøgelser.

Over et år

Afdøde blev fragtet væk fra stedet klokken 20 søndag for at blive obduceret, og noget tyder på, at vedkommende har ligget død i teltet længe.

Politiet oplyser til Bergens Tidende, at personen kan have ligget i teltet i over et år.

- Vi har ikke bekræftet identiteten, men vi har et bud på, hvem det kan være, siger Ronny Øvrebotten, der er chef ved Bergen Syd Politistation, til mediet.

- Der er på nuværende tidspunkt ingen beviser for, at der ligger en kriminel handling bag dødsfaldet, men politiet har iværksat en efterforskning, skrev indsatsleder i Vest politikreds Dan Erik Johannessen i en pressemeddelelse søndag.

