Fundet død i udendørs spa: 45-årig tiltalt for drab

En 45-årig mand er blevet tiltalt for drab på en 38-årig kvinde, der blev fundet død i et udendørs spabad ved et sommerhus nær Give i december 2019.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden - Iben Salling Syrik - blev fundet om morgenen af et familiemedlem, som var taget hen til sommerhuset, efter at hun ikke var dukket op for at fodre dyr i en nærliggende stald.

Kvinden var fraskilt og boede sammen med sin femårige søn i sommerhuset.

Den 45-årige blev anholdt, kort efter man havde fundet den døde kvinde. Men der var ifølge politiet på daværende tidspunkt ikke grundlag for at varetægtsfængsle ham.

På baggrund af den fortsatte efterforskning blev manden på ny anholdt 21. december 2021, og han har været varetægtsfængslet siden.

Under grundlovsforhøret kom det ifølge Vejle Amts Folkeblad frem, at kvinden var blevet slået i maven og i hovedet og efterfølgende druknet.

Sydøstjyllands Politi oplyser, at efterforskningen i sagen har været omfattende og involveret retsmedicinere, teknikere og politihunde.

Det er uvist, hvornår sagen skal for retten.