Fundet: Her bliver Cleo reddet

I over to uger har Australien været på den anden ende, siden den fireårige pige Cleo Smith forsvandt. I går blev hun fundet

Flere detaljer er nu kommet frem om, hvordan den fireårige Cleo Smith blev reddet.

Cleo Smith, der forsvandt 16.oktober, befandt sig i et hus få minutter fra forældrenes hjem i den vestaustralske by Carnarvon. Her slog politiet til og stormede det lille, aflåste hus omkring klokken et om natten lokal tid, efter de havde fået 'et stærkt tip'.

Få minutter efter blev en lettere skræmt Cleo Smith båret ud.

- Er du okay? Vi tager dig hen til din mor og far, okay? Er det i orden?, spørg betjenten.

Cleo nikker og smiler til betjenten.

Et rørende øjeblik

Cameron Blaine var en ud af fire betjente, der deltog i aktionen. Han fandt fireårige Cleo alene i huset.

- Jeg ville være helt og aldeles sikker på, at det var hende, fortalte betjenten, der spurgte om hendes navn tre gange, før han fik svar.

- Mit navn er Cleo, lød svaret til sidst.

Herefter blev hun genforenet med sin mor og stedfar, der kørte hende på hospitalet. Som billedet viser, har Cleo ikke umiddelbart lidt fysisk overlast, men det er endnu uvist, hvad der er foregået i de næsten tre uger, hun har været væk.

En glad Cleo Smith på hospitalet, efter hun blev genforenet med sine forældre. Foto: Ritzau Scanpix

36-årig anholdt

Australsk politi har anholdt den 36-årige ejer af huset.

I et område, hvor de fleste kender hinanden, skiller den formodede kidnapper sig ud. De chokerede naboer beskriver ham som 'stille og ensom' til flere australske medier, heriblandt news.com.au.

På det seneste skulle han have opført sig mærkeligere end normalt.

En nabo undrede sig blandt andet over den 36-åriges indkøb, da han så ham købe bleer i det lokale supermarked, på trods af at den 36-årige ikke havde børn.

Der er ikke kommet mere frem om, hvorfor eller hvordan det lykkedes ham at bortføre Cleo Smith.

Forsvandt midt om natten

Cleo Smith var med sin familie på camping i Quobba Blowholes under en time fra sin hjemby Carnarvon, hvor hun i går blev fundet.

Den intense efterforskning har stået på siden 16. oktober, hvor hun skulle være forsvundet fra sin families telt i nattetimerne mellem klokken halv to og seks.

Australien har været på den anden ende efter hendes forsvinden, og myndighederne tilbød en million australske dollars svarende til 4,7 millioner kroner i findeløn.