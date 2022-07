Fundet i vandet: Mand i kritisk tilstand

En mand er nu i kritisk tilstand efter, at han blev reddet op af vandet i Ikast Svømmecenter lørdag eftermiddag.

Ole Vanghøj, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, bekræfter over for Ekstra Bladet, at de klokken 14.18 modtog en anmeldelse om, at en livløs mand er fundet og reddet op af vandet i Ikast Svømmecenter.

Han fortæller, at manden blev genoplivet på stedet og fløjet til Skejby Sygehus, men han er fortsat i kritisk tilstand.

Vagtchefen ønsker ikke at oplyse mandens alder eller andre detaljer for nu.