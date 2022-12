Fundet på parkeringsplads: Nu efterlyses ejerne

Politiet efterlyser ejerne af en lang række genstande, der blev fundet på en parkeringsplads i Ribe for to år siden

Sølvbestik, perlehalskæder og et smykkeskrin er bare nogle af de genstande, som for to år siden blev fundet i en mindre kommodeskuffe på en parkeringsplads foran Kalvslund Kirke i Ribe.

Nu håber Syd- og Sønderjyllands Politi, at de kan finde frem til ejerne af de fundne genstande, der har været i politiets varetægt siden oktober 2020.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Herunder ses politiets beskrivelser og billeder af de fundne genstande. Genkender man dem, opfordrer politiet til, at man kontakter dem på 114 og oplyser journalnummeret 3300-75599-00484-20.

Kosterne blev fundet i denne mindre kommodeskuffe. Politifoto

I den flettede sivkurv til venstre i billedet blev der fundet diverse perle- og ravhalskæder, armbånd, vedhæng og en broche. Politifoto

Der blev også fundet kamme, en fnugbørste, tomme smykkeæsker, et lommetørklæde og en broche med juleklokker. Politifoto

I det blomstrede smukkeskrin lå to perlehalskæder og to halskæder med grønne sten. Politifoto

Sidst, men ikke mindst, blev der også fundet en større mængde sølvbestik. Politifoto