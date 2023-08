Fupmager fik fængsel: Solgte opdigtede mobiltelefoner

Fængsel i seks måneder til en 25-årig mand fra Nyborg for at have fuppet og bedraget 51 personer med ikkeeksisterende mobiltelefoner, Ipads og spillekonsoler

Salg af ikke-eksisterende mobiltelefoner, spillekonsoler og Ipad til 51 håbefulde købere over hele landet, som endte godt og grundigt med at blive fuppet og bedraget, koster nu en 25-årig mand fra Nyborg seks måneders fængsel.

Det har Retten i Svendborg afgjort torsdag, efter at den 25-årige mand for en uge siden lagde kortene på bordet og erkendte, at han havde fuppet en lang række danskere til at tro, de havde købt noget, de dog aldrig nogensinde modtog.

- Jeg er ked af, at jeg har snydt så mange mennesker. Jeg beklager meget, var hans sidste ord i retten, inden retsformanden trak sig tilbage for at votere.

De seks måneders fængsel skal ikke afsones, hvis den 25-årige afholder sig fra at begå ny kriminalitet i en prøvetid på et år. Desuden skal han udføre 120 timers samfundstjeneste.

Erstatning

Retten har i dommen også afgjort, at han skal betale erstatning til 34 svindelramte købere svarende for samlet 140.498 kroner.

Når det ikke er alle 51 købere, han skal betale erstatning til, er det, fordi han allerede har betalt pengene tilbage til nogle af dem, inden sagen kom for retten.

De opdigtede varer blev sat til salg på Facebook Marketplace og DBA, fordi der var folk, han skyldte penge, og som pressede ham.

- Det er meget nemmere at sidde foran skærmen end at røve en bank eller et supermarked, indrømmede han.

Hjemløs og uden penge

Han havde fået stukket to kilo hash i hænderne med ordre om at sælge det, men selv om han forsøgte at stritte imod, følte han sig tvunget til det. Da hashen senere blev stjålet fra ham, ville bagmændene have ham til at erstatte beløbet. Det var bagmænd, man ifølge ham ikke kunne tale fornuftigt med, ligesom de truende opsøgte ham hjemme og under fodboldtræning.

Bedragerierne fandt sted over to et halvt år, og i samme periode skred kæresten, lejligheden forsvandt, og han levede som hjemløs, og job og bil røg.

Den 25-årige har nu 14 dage til at overveje, om han vil modtage dommen eller anke den.