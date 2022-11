Fuppede sig til lægepraksis: Gav forkert medicin til barn

Tirsdag blev en 22-årig mand dømt 30 dages betinget fængsel, efter han i 2019 behandlede og medicinerede børn over en måned, hvor han udgav sig for at være lægestuderende på Hvidovre Hospital

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Skuffelsen var malet i ansigtet på forældre og sundhedspersonale, da den 22-årige mand blev idømt 30 dages betinget fængsel for at have fejldiagnosticeret og -medicineret flere børn på Hvidovre Hospital i kraft af sin fup-titel som medicinstuderende.

Iklædt hvide træsko, en kittel, et falsk medarbejderkort og under et falsk navn fik den dengang 19-årige fyr overbevist læger og sygeplejersker om, at han var i den sidste del af sin uddannelse som læge.

Derfor fik han lov til at have sit virke på hospitalet på lige fod med de andre lægestuderende.

Annonce:

- På vores afdeling har vi normalt medicinstuderende, der er på deres sidste semester på studiet. Jeg mødte (red. den 22-årige) første gang, da han på en vagt kom til mig og sagde, han havde brug for ekstra tid på hospitalet inden eksamen. Så det sagde jeg ja til, forklarede en læge fra børneafdelingen på Hvidovre Hospital.

I retten blev han af vidner beskrevet som 'imødekommende', 'interesseret', 'nydelig', 'soigneret' og med 'høflige' og 'klare' øjne.

En beskrivelse, der altså tegner et billede af en ganske troværdig og tillidsvækkende person - og som også blev tydelig for tilskuerne, da manden med selvsikkert ordvalg og et roligt gemyt afgav sin forklaring i retten.

- Da jeg var 12-13 år gammel, var jeg i fire år ansat til at transportere prøver rundt på Rigshospitalet. Jeg blev fascineret af den verden. Det var her, jeg fik ideen (til at lyve, red.), fordi jeg også havde ambitioner om at læse medicin, forklarede den 22-årige, da anklager spurgte, hvorfor han gjorde det.

Den 22-årige mand fik sin dom på 30 dages betinget fængsel tirsdag i retten i Glostrup. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Fejlmedicinerede halvt år gammel baby

I løbet af den måned, den 22-årige havde sit virke på hospitalet, gjorde han flere ting, der er strengt forbudte selv for dygtige medicinstuderende.

Annonce:

Blandt andet lykkedes det ham at ordinere binyrebarkhormon til et barn på seks måneder, sneget sig med en sygeplejerske ind i det aflukkede medicinrum, ført journaler af patienter uden lægens godkendelse og sendt patienter hjem, uden at være blevet tilset af andre end ham selv.

Ekstra Bladet har også tidligere beskrevet, hvordan en far oplevede forløbet, da hans fem-årige datter blev behandlet af den falske lægestuderende. Her foretog lægen et utal af undersøgelser på 8 timer, indtil en rigtig læge kunne konstatere, at pigen havde blærebetændelse.

- Man skal jo være virkelig, virkelig fræk for at gøre det. Og man skal bryde rigtig mange regler. Men hvis man er fræk nok, så kan man jo gøre det, lød det vredt fra lægen i retten, da forsvarer satte spørgsmålstegn ved, hvordan det kunne lade sig gøre.

Lægen forklarede også, at det var den ufaglige ordinering af medicin, der gav anledning til at få bekræftet, om manden nu også var medicinstuderende. Da det stod klart, at det var løgn, blev politiet kontaktet.

Annonce:

Forælder: Fatter det ikke

Den betingede fængselsdom betyder i praksis, at den 22-årige mand ikke behøver at afsone sin straf i fængslet, på betingelse af at han udfører 40 timers samfundstjeneste og ikke begår ny kriminalitet.

Tilbage står pårørende og sundhedspersonale uforstående overfor dagens afgørelse. Især fordi den falske medicinstuderende i mellemtiden faktisk er blevet optaget på medicinstudiet.

- Man kan jo ikke lade være med at tænke på, hvad der kunne have været sket med de børn. Jeg forstår ikke, at man ikke som minimum har frataget ham retten til at læse videre på medicinstudiet, siger en forælder.

- Det vil sige, at han i princippet bare kan fortsætte, som han vil. Jeg fatter ikke, straffen ikke er hårdere, afslutter en anden.