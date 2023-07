Fuppet af fynbo: Kunder snydt til at købe ikke-eksisterende iPhones

Ikke en eneste gang var der hold i de gyldne løfter.

Alligevel lykkedes det en 25-årig mand fra Nyborg gennem næsten to et halv år at overbevise ikke færre end 51 forskellige købere om, at han havde den helt rigtige iPhone, iPad eller Playstation til salg til den helt rigtige pris.

Desværre for de mange bedragede, der hoppede på limpinden, så de aldrig den - imaginære - smartphone, iPad eller spillekonsol, de havde betalt for.

Det fremgår af en retsmødebegæring, Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Ikke en eneste gang var der hold i løfterne om, at varen var på vej, selvom pengene var blevet overført til den unge nyborgenser. For de udbudte elektroniske enheder fandtes kun i mandens hoved.

Varm luft for 144.150 kroner

Den 25-årige fynbo er sigtet for bedrageri til et samlet beløb på 144.150 kroner. I slutningen af næste uge skal han stå til regnskab ved Retten i Svendborg.

Det ligger i retsmødebegæringen, at anklagemyndigheden ved Fyns Politi forventer, sagen kan fremmes som en tilståelsessag, og at manden får dom samme dag, hvis han erklærer sig skyldig i sigtelsen.

Bedrageriet foregik mellem juli 2020 og frem til december sidste år.

Her indrykkede han i 51 tilfælde en annonce på Den Blå Avis, hvor han udbød de forskellige udgaver af iPhones, en iPad og flere Playstations 4 til salg.

Den typiske pris for en Playstation satte han til cirka 1000 kroner, mens mobiltelefonerne var sat fra 1000 kroner for den billigste og op til næsten 6000 kroner for den dyreste.

Straf og erstatning

Uanset prisen var der dog ingen af køberne, som nogensinde fik den vare, de betalte for.

Af samme grund har anklagemyndigheden ud over almindelig straf fremsat krav om erstatning til de mange forurettede.