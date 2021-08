Fusk med fartskriver: Vognmand afkræves 650.000 kroner

En vognmand fra Hanstholm er blevet præsenteret for ikke mindre end 59 sigtelser for manglende registreringer i sine lastbilers takografer - også kaldet fartskriver.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Takografer er lovpligtige i lastbiler og registrerer foruden hastighed, om chaufførerne overholder bestemmelserne om køre- og hviletider.

Foruden vognmanden er 12 af hans chauffører blevet sigtet for 53 overtrædelser.

De påståede overtrædelser er sket over en periode på en måned i begyndelsen af året. Det samlede bødekrav mod vognmanden og de 12 chauffører løber op i 650.000 kroner.

Det er Tungtvognscenter Nord ved Nordjyllands Politi, der har arbejdet med sagen. Det oplyser politikommissær Claus Kjær Pedersen i pressemeddelelsen.

Han understreger, at kontrollen overordnet set er et spørgsmål om trafiksikkerhed, så lastbilchauffører ikke kører trætte og udmattede rundt på de danske og europæiske veje.

- Det handler om at skabe tryghed på vejnettet. Derudover er reglerne indrettet til at skabe lige konkurrencevilkår for vognmændene, udtaler Claus Kjær-Pedersen i pressemeddelelsen.

Politiet er stadig i gang med at efterforske sagen. Det er uvist, hvordan vognmanden og de implicerede chauffører stiller sig til sigtelserne.