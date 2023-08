Fyns Politi beder om hjælp i drabssag: Har du optagelser?

Fyns Politi beder fredag offentligheden om hjælp til efterforskning af drabet på 39-årige Michael Møller Pedersen, som blev dræbt af knivstik i en villa på Torvaldsvej i Søndersø torsdag 3. august.

Politiet beder specifikt om private videooptagelser, både fra fastmonterede kameraer eller fra for eksempel biler, der har kamera monteret og som har kørt ved eller været parkeret i Søndersø omkring Vesterled, Carlsvej, Toftekær, Odensevej og Torvaldsvej den 3. august 2023.

Det drejer sig om optagelser i tidsrummet mellem klokken 14.00 og kl. 16.15 den pågældende torsdag.

Ian Kabbel, der er politikommisær ved Fyns Politi, udtaler:

- Vi har i drabssagen fra Søndersø den 3. august brug for at klarlægge nogle omstændigheder omkring gerningstidspunktet, og det har vi brug for offentlighedens hjælp til.

- Vi vil f.eks. godt kunne bruge nogle optagelser fra biler, hvis vi skulle være så heldige, at nogen vil dele deres optagelser fra området, eksempelsvis fra deres Tesla, med os, lyder det videre.

Hvis du har videooptagelser fra det nævnte område og i det bestemte tidsrum, så opfordres du til at gemme optagelserne og kontakte Fyns Politi på 114.

En 51-årig mand er sigtet og varetægtsfængslet for drabet. Han nægter sig skyldig i drab, men erkender i en vis grad uagtsomt at have forvoldt en andens død.

Læs også: Michael dræbt af stik i brystet: Niece husker ham som et godt menneske