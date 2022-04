Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Fyns Politi efterforsker et dødsfald, efter at en 73-årig kvinde blev fundet død i sit hjem i Svendborg, oplyser vagtchef Steen Nyland søndag formiddag.

Han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse andet, end at der er tale om 'tragiske familieomstændigheder'.

Lørdag eftermiddag beskrev politiet over for det lokale medie Fyens.dk sagen som 'en familietragedie'. Det er en betegnelse, som tidligere er blevet brugt i forbindelse med drab begået inden for familien.

Men hos Fyns Politi vil man altså fortsat ikke ud med, hvorvidt sagen fra Svendborg efterforskes som en drabssag.

Politiet ønsker heller ikke at svare på, hvorvidt der er foretaget anholdelse i sagen, og om der skal være et retsmøde.