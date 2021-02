Fyns Politi efterlyser 45-årige Michael Sørensen fra Rødeledsvej i Svendborg, som ikke er set i flere dage.

Præcis hvor længe Michael Sørensen har været forsvundet, er uvist, men tirsdag ville Michaels pårørende besøge ham, og der var han ikke hjemme.

Da de pårørende vendte tilbage torsdag var han fortsat ikke hjemme, og hans hjem stod uberørt.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard til Ekstra Bladet.

- Han lever et stille liv for sig selv, men har nogle pårørende, som kommer forbi en gang imellem, fortæller vagtchefen.

Ud over billedet øverst i artiklen er der ikke nærmere oplysninger om Michael Sørensens udseende, andet end at han kan have fået et fuldskæg.

Michael Sørensens pårørende er bekymrede for ham. Hvis du ser ham, eller ved hvor han er, så ring 114.