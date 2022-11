Fyns Politi efterlyser mand for røveri

En sortmaskeret mand stod bag et røveri i Nærkøb i Bellinge på Fyn med en pistollignende genstand. Politiet beder om hjælp til at identificere manden

Klokken 20.32 begik en mand iført sort maske røveri i Nærkøb på Brændekildevej 17 i Bellinge, Odense SV.

Fyns Politi beder i en pressemeddelelse om hjælp til finde den dansktalende mand, som flygtede fra stedet med en bunke kontanter kort efter røveriet, hvor han truede ekspedienten med en pistollignende genstand.

Manden beskrives som en 30-35-årig mand, 170-175 cm høj og kraftig af bygning. Han var iført en grå hættetrøje med en hvid snor med en løkke i hver ende omkring halsen.

Ud over den sorte maske var manden ligeledes iført orange arbejdshandsker med sorte hænder og et par sorte Adidas-joggingbukser med skriften 'Adidas' under brandets logo på venstre bukseben. Flugten foregik iført et par grå kondisko med hvid sål.

Skulle man have oplysninger i sagen, kan man rette henvendelse til Fyns Politi på telefon 114.