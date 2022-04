Fyret fra Super Brugsen: Tiltalt for røverier mod eks-kolleger

Bevæbnede med en pistol og et bat stod tre maskerede røvere klar i mørket, når ansatte i supermarkeder i København og Nordsjælland var ved at lukke forretningerne.

Medarbejderne blev truet ind i butikken igen, fik frataget deres mobiler og blev låst inde på toiletterne, mens den 'nøgle-ansvarlige' af de ansatte blev tvunget til at åbne pengeskabet.

Sådan var fremgangsmåden - med små variationer - for 'lukketids-banden'.

Den stod ifølge politiet stod bag ni væbnede røverier, fem røveriforsøg uden udbytte og et indbrud. Det samlede udbytte blev på cirka 575.000 kr.

27 ansatte i forretningerne blev ofre for 'lukketids-bandens' brutale overfald. Værst gik det ud over filialer af Super Brugsen, hvor røverne slog til 10 gange, mens det også gik ud over en enkelt Dagli'Brugs, to Spar købmænd og to kiosker.

En kræves udvist

Retten på Frederiksberg starter tirsdag på nævningesagen mod tre 23-årige venner, alle af udenlandsk herkomst, som politiet mener udgør 'lukketids-banden'. Den ene kræves udvist for bestandigt. De to andre er danske statsborgere. De nægter sig skyldige.

Den ene 23-årige var tidligere ansat i Super Brugsen og kendte derfor supermarkedets procedurer og sikkerhed. Da han blev fyret, afleverede han ikke sin nøgle, og han kendte alarmkoden til sin egen butik.

Det benyttede trioen sig af, da de ifølge tiltalen begik deres første kup mod Super Brugsen i Københavns SV-kvarter, som var et indbrud i oktober 2019, hvor de ved midnat låste sig ind med nøglen og koden og tømte pengeskabet for penge og cigaretter til knapt 152.000 kr.

Den store gevinst gav åbenbart trioen mod på mere. For herefter startede en bølge af røverier, der ifølge anklageskriftet var af 'særlig grov beskaffenhed', der kan give op til 10 års fængsel.

Formentlig på vej til et nyt røveri blev de tre nu tiltalte stoppet af politiet i Valby. Foto: Kenneth Meyer

'Lukketids-bandens' hærgen stoppede først 25. januar 2021, da de tre mænd med maskering, pistol, strips og bat i bilen var på vej til Super Brugsen, Ålekistevej 75 i Vanløse, for tilsyneladende at begå endnu et røveri.

Nu var politiet på sporet af dem og fik standset bilen på Gammel Køge Landevej i Valby.

Dagen efter blev de dengang 22-årige varetægtsfængslet. I grundlovsforhøret erkendte den ene 22-årige, at de var på vej til Super Brugsen i Vanløse kl. 20.45:

- Vi skulle kigge på, hvornår de ansatte kom ud. Det var nok planen, at butikken skulle røves på et senere tidspunkt, forklarede den 22-årige i Retten på Frederiksberg. Han havde kort før hentet sine to jævnaldrende venner i sin bil.

Han vidste, at den ene ven - ham der tidligere var fyret fra Super Brugsen - havde en ’falsk’ pistol med, men han kendte ikke til, at der også var strips i bilen.

Sagen er svulmet

Trioen blev senere sigtet for endnu et par røverier, men den langvarige efterforskning har fået røverisagen til at svulme, så de tre 23-årige nu er tiltalt for 15 forhold, heraf 14 røverier og forsøg.

To af de væbnede røverier mod Super Brugsen ramte den ene tiltaltes tidligere arbejdsplads og gik således ud over hans gamle kolleger.

Ved det første røveri i november 2019 gemte en af røverne sig bag en udslået paraply i supermarkedets baggård ved lukketid, og da en ansat kom ud i baggården blev han truet med pistol: 'Hænderne op!'.

De tre røvere trængte ind i Super Brugsen og holdt endnu to ansatte op med pistolen og et bat, truede dem til at aflevere deres mobiler, og låste to af dem inde på toilettet. Den tredje var 'nøgleansvarlig' og fik besked på at åbne pengeskabet med 140.000 kroner, og blev derefter også låst inde på toilettet.

Beskeden til de tre ansatte var: 'I skal ikke fucke med os'.

Et år senere, i november 2020, kom de tre røvere, ifølge tiltalen, retur til samme Super Brugsen, hvor de passede en ansat op, da han forlod supermarkedet efter lukketid, og truede ham tilbage til forretningen, hvor en kollega befandt stadig befandt sig.

De fik frataget deres mobiler, og den ene ansatte blev låst inde på toilettet, mens kollegaen blev tvunget til at åbne pengeskabet med godt 95.000 kr.

Herefter blev den ansatte låst inde på toilettet med kollegaen, og røverne flygtede.