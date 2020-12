Fyrværkeri kaldes tilbage: Kan bryde i brand

I batteriet er der 300 skud, og det er risikoen for, at det efterfølgende kan bryde i brand, der gør, at batteriet nu kaldes tilbage

Batteriet 'Aalborg Festbatteri' kaldes tilbage.

Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

I batteriet er der 300 skud, og det er risikoen for, at det efterfølgende kan bryde i brand, der gør, at batteriet nu kaldes tilbage.

Sikkerhedsstyrelsen skriver videre:

'Når en artikel har flammer, eller der opstår flammer efter 120 sekunder efter funktion, er der risiko for brandsmitte til det omkringliggende miljø, hvorved der opstår risiko for forbrændingsskader under et eventuelt slukningsarbejde, samt skader på værdier.'

Batteriet er importeret af Aalborg Fyrværkerifabrik A/S. Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra dem.