Fyrværkeri mod politiet: Dommer tog sjælden beslutning

17-årig blev varetægtsfængslet i sit eget hjem, sigtet for at have affyret bomberør mod politiet

En dommer afsagde en sjælden fængslingskendelse, da en 17-årig dreng blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg fredag formiddag 1. januar.

Han er sigtet efter den nye paragraf 119b i straffeloven ved at have angrebet to uniformerede betjente med et bomberør på Høje Taastrup Station 1. januar klokken 00.22.

Her blev en kvindelig betjent ifølge sigtelsen beskudt en gang, så hun måtte springe til side for ikke at blive ramt, hvorefter der blev affyret to skud fra bomberøret mod en mandlig betjent, der heller ikke blev ramt.

Den 17-årige erkendte, at han havde affyret et bomberør på perronen, men nægtede, at han havde sigtet mod politiet.

Ikke hul igennem

Trods gentagne forsøg lykkedes det ikke politiet at få hul igennem til kommunens repræsentant, der har til opgave at undersøge, om der er plads på en egnet sikret instution.

Derfor valgte dommeren på anklagerens anmodning at varetægtsfængsle den 17-årige i hans eget hjem hos forældrene - altså en form for stuearrest - frem til 8. januar med mulighed for, at han kan blive flyttet til en egnet institution, hvis kommunen vågner op til dåd.

- Du vil skulle forblive hjemme. Det betyder ikke, at du skal sidde på værelset og ikke må gå på toilettet eller hente et glas vand. Men du skal blive derhjemme, forklarede dommeren til den 17-årige.

Anklager Rashid Elkott sagde selv i retten, at det var en løsning, der var meget sjældent brugt, og efterfølgende uddybede han til Ekstra Bladet, at der var tale om 'det muliges kunst'.

- Når det er en sag, hvor jeg mener, at man bør fængsle på retshåndhævelsen, hvad retsformanden også valgte at gøre, så var det den mulighed, der var tilbage. Men det er meget usædvanligt, vil jeg sige, at man ikke kan få fat i kommunen.

'Gik i panik'

Forinden havde den 17-årige forklaret, at han havde fået bomberøret af nogle bekendte, han mødte tilfældigt på stationen, og at der åbenbart var skudt en masse fyrværkeri af, før han kom.

Så da politiet ankom, løb han ned på perronen efter sin bekendte for at høre, hvad der sket. Og her valgte han så at tænde bomberøret.

- Hvorfor gør du det, spurgte anklager Rashid Elkott undrende.

- Bare for hyggens skyld, sagde han og bedyrede, at det var tilfældigt, at ildkuglerne røg i retning af de politifolk, der løb efter dem ned på perronen.

- Det kom bare til at ske. Det var ikke med vilje. Jeg går i panik og løber den anden vej. Jeg vil ikke blive taget uden grund, sagde han.

Anklageren ville vide, hvorfor bomberøret pegede i retning mod politifolkene.

- Det var panik, som jeg sagde. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg kunne ikke bare kaste det.

Kom som et chok

- Kunne du ikke pege det opad, spurgte anklageren.

- Jo, men jeg tænkte mig ikke om. Jeg tænkte ikke over det. Det kom bare som et chok, sagde den 17-årige, der kort forinden grundlovsforhøret i en afhøring til politiet havde forklaret, at han kun ville skræmme politiet, fordi han har angst på grund af tidligere hårdhændede oplevelser.

Men da anklageren spurgte, om han har forklaret sådan til politiet, sagde han, at 'jeg tror, at jeg er kommet til at sige det,' men at han ikke ville skræmme nogen.

Dommeren valgte at fængsle den 17-årige på særligt bestyrket mistanke om, at han har affyret fyrværkeri mod den kvindelige betjent, mens han ikke mente, at der efter en samlet bedømmelse var særligt bestyrket mistanke for resten af sigtelsen.

Den 17-årige kærede ikke varetægtsfængslingen.