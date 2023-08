Krimi ... 2. aug. 2023 kl. 19:49 Gem artikel Gemt artikel

Går fri efter dom: Kvalte dødeligt syg hustru

En 76-årig brite blev mandag idømt to år for drabet på sin to år yngre hustru, som var terminalt syg med leukæmi. Men fordi han allerede har afsonet 19 måneder, kunne han forlade retten som en fri mand