Gård i brand: Tilkalder assistance

Nordjyllands Beredskab er lørdag aften rykket ud til en kraftig ildebrand på en gård på Herredsvej ved Aars, oplyser de på Twitter.

Politiet er ligeledes til stede med en enkelt patruljevogn, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Jes Falberg til Ekstra Bladet.

- Det er en lade, der er gået ild i ved en nedlagt landejendom. Der er kun ild i laden og ikke noget ved selve huset, siger han.

Huset er ubeboet, hvorfor politiet undrer sig over, at der gået ild i en forladt ejendom.

- Vi spærrer stedet af derude med henblik på videre efterforskning i forhold til om branden skulle være påsat, fortæller Jes Falberg.

Der arbejdes fortsat på højtryk for at få bugt med ilden. Der brand i to længer og i taget. Beredskabet skriver yderligere, at der er risiko for spredning.

Ifølge beredskabet har ilden fået godt fat i laden, hvorfor det har været nødvendigt at tilkalde assistance fra stationen i Farsø og fra Beredskabsstyrelsen i Thisted i form af redningskran og tankvogn.

Ingen personer er tilsyneladende kommet til skade under branden.