Vestegnens Politi er sammen med brandvæsenet til stede på en adresse i Sengeløse, hvor en gård er i brand.

Det skriver politiet på Twitter.

Gården er totalt overtændt, og den er omgivet af store flammer, fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

Politiet bekræfter, at man er i fuld gang med at forsøge at slukke branden.

'Brandvæsenet er i gang med slukningsarbejdet og pt. har vi ikke yderligere oplysninger', skriver politiet på Twitter.

Foto: Kenneth Meyer

