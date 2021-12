Gård i flammer: Hold afstand

En kedelig overraskelse har meldt sig på en gård nær Kastanie Alle i Lunderskov. Her er en brand brudt ud og flammerne har fået godt fat i hovedhuset.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- De kæmper for at nedkæmpe branden, og meldingen er nu, at der vil blive foretaget en kontrolleret nedbranding af i hvert fald en del af huset, siger Torben Wind, vagtchef Sydøjstyllands Politi.

Vagtchefen oplyser videre, at der hverken er fare for mennesker eller dyr som følge af branden.

Brandvæsenet er på plads denne juleaften med enheder og mandskab fra flere stationer for at bekæmpe flammerne. Trekantsområdets Brandvæsen opfordrer i et tweet folk til at holde afstand.

Anmeldelsen tikkede ind hos myndighederne 21.30

Det vides endnu ikke, hvordan branden er opstået.